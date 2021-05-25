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緬東部武裝份子與軍警衝突 至少數十軍警被殺四人被俘

2021-05-25 列印
　　緬甸東部周日有反政變武裝份子與軍警發生激烈衝突，並燒毀一間警察局，至少有數十名軍警被殺，另有四人被俘。

　　昂山素姬昨日自軍事政變後首次現身，親自到法庭應訊，看來健康且自信。她否認指控，又祝福緬甸人民健康。她表示，全民盟是為人民而創立，只要人民在，黨就一直存在。緬甸軍警日前便在東部地區與反軍方陣營成立的全國團結政府成立人民防衞部隊（PDF）爆發衝突，分別是在克耶邦的德莫索鎮，以及鄰近的撣邦。人民防衞部隊在首都內比都以東的撣邦莫拜爾鎮攻陷一處警局。有人民防衞部隊成員說，周日至少有二十名警察喪命。此外，地方媒體報道，武裝份子縱火焚燒警局，還俘虜四名軍警。而武裝組織則有一人死亡。





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