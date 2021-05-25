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黑人弗洛伊德案近一年　 逾百民眾紐約法院前集會

2021-05-25 列印
　　美國黑人弗洛伊德遭白人警員壓頸死即將一周年。當地及紐約都有集會悼念及有關「黑人生存問題」的示威，總統拜登周二將在白宮接見弗洛伊德家屬。明尼阿波利斯市周日有遊行集會悼念。他們舉起弗洛伊德的畫像及標語牌，高叫口號，要求改革警隊。逾百民眾日前於紐約審訊涉案警員的法院前集會。據報，家屬代表律師呼籲，參議院盡快通過警改法案，禁止全國警察以鎖喉方式制服疑犯。



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