福奇醫生改口風 稱不確定新冠病毒自然生成

關於新冠狀病毒起源問題一直爭議不休，美國白宮抗疫顧問、著名傳染病專家福奇（Anthony Fauci）日前一改口風，指未能肯定病毒是自然演化，推翻之前幾乎否定新冠病毒從實驗室洩漏的說法，指有需要進一步調查病毒爆發來源。福奇日前被問到「新冠病毒是否源於自然」時，稱「我並不確定病毒來自大自然，我認為我們應該繼續調查中國到底發生了甚麼。」 他提到調查病毒源頭的人會指病毒很可能是從動物宿主中出現，然後感染人類，但亦可能是其他的東西，因此有需要找出原因。所以他表明非常支持任何關於病毒起源的調查。歐盟亦要求世衞繼續調查疫情來源所有假設，又要求世衞提出明確時間表，定期交代調查進展。中國「環球時報」周二發表的文章題為「他們，背叛了中國的科學家」，又稱現在改口支持對實驗室調查的美國科學家是一群「軟弱的小人」。