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紐約檢察官成立大陪審團 或對特朗普提出起訴

2021-05-27 列印
　　《華盛頓郵報》周二引述兩名消息靈通人士報道，紐約曼克頓地方檢察官萬斯（Cyrus Vance）已經成立一個大陪審團，將會決定如果檢察官在調查特朗普集團（Trump Organization）涉嫌違法一案中找到有人犯法的證據，正研究是否會對特朗普本人提出起訴。

  特朗普就否認違法，形容是政治迫害。報道指，萬斯此舉顯示出調查人員可能已經找到有人犯法的證據，即使不是特朗普本人，也可能是與他有密切關係的人。萬斯發言人拒絕置評。



  據報，正在調查特朗普集團的業務有否違規的萬斯和紐約州檢察長詹姆斯（Letitia James），都是民主黨人。



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