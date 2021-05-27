白俄迫降客機事件 被捕記者女友認觸犯法例

此外，多家航空公司宣佈停飛白俄，白俄航空則停飛英法航班反擊。反對派記者普羅塔謝維奇女友薩佩加的認罪影片是由親盧卡申科政府的網上頻道發佈。
片段中她承認在披露白俄羅斯執法人員個人資料的網上頻道任職編輯，在白俄屬刑事犯罪。俄方早前批西方領袖虛偽，以二○一三年玻利維亞時任總統莫拉萊斯乘坐的飛機迫降奧地利為例，當時美國當局都想捉拿有傳機上的斯諾登。
多國疫情反彈，出門旅行仍是奢望，但港人在暑假可以一嚐「出境」滋味，參加郵輪公海遊。港府向公海遊開綠燈，最快七月底復辦，所有船員及登船港人須打兩針，船上載客量不得超出一半。消息一出，有郵輪公司率先宣佈七...
2021-05-27
近日內地加強打壓加密幣引起市場關注。據美國彭博社及中國的新華網引述消息指，內地近期加強打壓加密幣，是與非法採煤活動激增有關。 彭博社的消息人士透露，當局認為支撐數碼貨幣相關耗電量飆升，促使中國部份地區...
2021-05-27
距離開幕不足兩個月時間的東京夏季奧運，正在推進最後衝刺階段的籌備工作之際，東奧官方合作夥伴《朝日新聞》周三刊出社論，公開呼籲取消東京奧運。事件在日本社交媒體中獲多名政商名人轉載，引發大量討論。有報道指...
2021-05-27
據《星島地產網》報道，二手再錄議價成交，並獲用家承接，美聯高級分區營業經理林潤強表示，鴨脷洲海怡半島20座高層G室，面積618方呎，三房連套房間隔，議價後以1176.5萬易手，呎價19037元，據悉買...
2021-05-27
京東物流（2618）再掀新股熱潮，據市場消息指，京東物流一手（100股）中籤率僅8%，抽300手（3萬股）方穩中一手。另外，有「連登契媽」之稱的方舟投資創辦人Cathie Wood，旗下基金亦從國際配...
2021-05-27
雖說是今季澳職生力軍，FC麥克阿瑟卻以老將為骨幹，守將米利根及射手達比舒利在職業生涯晚期來投也好，皆異口同聲矢言劍指季後賽資格。今晚聯賽主場鬥狀態欠穩的中岸水手，該隊主帥米列錫也希望兩大老將一攻一守，憑經驗率隊取勝，主勝可捧。（香港時間今午5:05開賽） 二○一八年八月才合併成立的麥克阿瑟今季首戰澳職，雖然陣容平均年齡逾廿八點一歲屬列強第二老，但戰至常規賽末段經驗發揮作用，近六輪兩勝四和未嘗一敗。剩下三輪聯賽，該隊排第六，領先隨後的珀斯光輝、威靈頓鳳凰及西悉尼流浪者四至五分之多，有望躋身季後賽。 麥克阿瑟攻守無憂 三十五歲的米列錫聽從前澳洲國家隊戰友基維爾建議，今季...
2021-05-27
小朋友而家成日對住電腦study from home，對眼一啲休息都冇，想畀佢哋放吓電又唔使對住電腦，Mall樂哥有好介紹。葵興活化工廈[email protected]，開放咗空中花園[email protected]，仲由即日起至...
2021-05-25
MIRROR成員呂爵安（Edan）近日捲入曾出軌風波，其舊愛Stephanie回覆網民時疑大爆Edan曾「派帽」，有網民指他涉在讀大學時私訊撩「SP」(性伴)。Edan昨於社交網留言回應事件，稱不澄清...
2021-05-27
本港疫情放緩，繼本地遊復辦之後，港府昨天向郵輪公司開綠燈，批准在七月稍後開辦公海遊，除了有助旅遊業慢慢恢復過來，也向公眾展示，接種兩針新冠疫苗之後，可以變相取得「疫苗通行證」，可以參與社交、娛樂等活動，當局應持續推出讓持有疫苗通行證的市民參與活動，刺激市民去完成接種疫苗。 按港府與郵輪公司達成的共識，郵輪上的船員和工作人員打了兩針，就可以接待同樣打了兩針的市民，由於雙方都有一定免疫力，即使同處郵輪上，只要持續佩戴口罩、保持社交距離，在船上爆發疫情的風險十分低。另一方面，郵輪業經歷新冠疫情洗禮後，已經大大改善了船上的通風、消毒等抗疫措施，抗疫力度大為提升，公海遊是「封閉式」旅...
2021-05-27
近期天氣炎熱，場地也變得非常乾快，常常有馬匹以破紀錄時間取勝，昨晚便再次出現這種情況。本來第三場的「電訊巴打」締一分三十八秒五五贏馬，已打破了谷草一六五○米全港紀錄；但到第八場開齋的「莎皇者」，竟然造...
2021-05-27