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白俄迫降客機事件 被捕記者女友認觸犯法例

2021-05-27 列印
■俄方聲明指，薩佩加涉嫌觸犯多項白俄刑事條例被扣押。網上圖片
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　　白俄羅斯的迫降客機事件受國際關注。與被捕反對派記者同時被拘的女友，亦有認罪影片流出。她承認觸犯白俄法例。各國繼續批評白俄，歐盟在周一決定進一步制裁白俄，美國總統拜登則表示會制裁白俄，但沒有披露詳情；而白俄宣佈關閉駐加拿大大使館。

  此外，多家航空公司宣佈停飛白俄，白俄航空則停飛英法航班反擊。反對派記者普羅塔謝維奇女友薩佩加的認罪影片是由親盧卡申科政府的網上頻道發佈。



  片段中她承認在披露白俄羅斯執法人員個人資料的網上頻道任職編輯，在白俄屬刑事犯罪。俄方早前批西方領袖虛偽，以二○一三年玻利維亞時任總統莫拉萊斯乘坐的飛機迫降奧地利為例，當時美國當局都想捉拿有傳機上的斯諾登。



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