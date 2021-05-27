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前心腹甘明斯續爆料 約翰遜盼直播染疫

2021-05-27 列印
　　與英國首相約翰遜決裂的前心腹幕僚甘明斯（Dominic Cummings）周三出席國會衞生及科學委員會會議及接受議員質詢。英媒指，繼上月揭露約翰遜曾試圖利用政治捐款翻新官邸後，甘明斯再爆料，指約翰遜去年感染新冠肺炎前，曾聲稱自己希望在電視直播下染疫，以證不用害怕。該報引述甘明斯說，約翰遜曾說過：「我會讓惠蒂（首席醫療官）在全國電視直播下，替我（把新冠肺炎病毒）打入我體內，讓所有人都知道一點也不用害怕。」不過，去年四月約翰遜確診後一度要入住深切治療部，幾乎沒命。



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