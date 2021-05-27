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山西周代墓地出土精美文物

2021-05-27 列印
■二千七百年前貴族的化妝盒，檢測出油脂、朱砂、植物精油等成份。網上圖片
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　　山西垣曲的北白鵝周代墓地出土的多項日常生活的文物，還原當時貴族的生活方式，更改寫了目前對於先秦古酒體系的認識。在北白鵝墓地，專家共發掘西周至春秋之際大、中型墓葬九座。現場發現七件盛有周代的化妝品的銅盒，以及八個銅壺，其中三個更盛有周代果酒。

　　研究人員指，七件銅盒的造型精美、紋飾各異，而其中三個銅盒的殘留物中，檢測出油脂、朱砂、植物精油等美容、美白類化妝品成份。因而推測這七件銅盒是逾二千七百多年前的貴族化妝盒。銅壺中殘留液體，就檢測到含有乙醇、乙酸等酒類成份，應為先秦果酒。專家指，以往對先秦時期酒類遺存的研究跟分析，發現都是糧食酒的體系。這次的果酒發現，改寫了目前對於先秦古酒體系的認識。



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