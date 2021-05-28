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霍金輪椅等遺物捐出 明年擬公開展覽

2021-05-28 列印
　　著名已故物理學家霍金（Stephen Hawking）為世人留下的遺產，除了著作及研究外，英國劍橋大學圖書館和倫敦科學博物館周三宣佈，霍金的遺物，包括他生前使用的輪椅、關於理論物理學的文件、以及他參與演出電視節目《阿森一族》（The Simpsons）的劇本等，都會交給它們保存。館方更計劃於明年初舉行霍金展。

　　霍金在劍橋大學辦公室內的所有東西，包括他與其他人溝通時使用的設備、紀念冊、傢俬等，將會歸倫敦科學博物館擁有。據報，霍金自二〇〇二年起使用那個辦公室，直至二〇一八年臨終前。



　　館方計劃於明年初展出部份東西，未來更安排全英巡迴展，然後再在倫敦物色一個永久展場。

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