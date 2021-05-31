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美田納西州小型機墜湖 當局料機上七人全罹難

2021-05-31 列印
　　美國田納西州一架小型飛機墜湖，目前已知至少一人死亡，當局相信機上七人全部喪生。據當地的新聞稿指，七人都來自布倫特伍德。當地傳媒報道，肇事的小型飛機載有七人，從拉瑟福縣（Rutherford County）一處機場飛往佛州途中出意外，墜毀於珀西普里斯特湖（Percy Priest Lake），當局已派遣船隻展開搜索，已知至少一人死亡，當局相信機上七人全部喪生。

　　據盧瑟福縣的新聞稿指，盧瑟福縣政府確認了七人的姓名，分別是威廉J．拉拉（William J. Lara）、格溫S．拉拉（Gwen S. Lara）、詹妮弗J．馬丁（Jennifer J. Martin）、大衞L．馬丁（David L. Martin）、傑西卡．沃爾特斯（Jessica Walters）、喬納森.沃爾特斯（Jonathan Walters）和布蘭登．漢那（Brandon Hannah ）都被推定死亡。據報七人都來自布倫特伍德。當局仍就事件進行調查，國家運輸安全委員會正在領導調查，預計恢復工作將在一晚內繼續進行。目前潛水隊正搜尋墜機地點，回收碎片並尋找倖存者。



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