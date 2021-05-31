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凱特接種首劑疫苗 向參與推行計劃的人致謝

2021-05-31 列印
凱特接種首劑疫苗 向參與推行計劃的人致謝
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　　英國再有主要皇室成員注射疫苗，鼓勵民眾打針抗疫。繼劍橋公爵威廉王子後，其夫人凱特上周六在社交媒體Twitter分享打針的照片，表示已注射第一劑新冠疫苗，並向參與疫苗接種推行計劃的每個人致敬。三十九歲的凱特周六的帖文中表示：「昨日（上周五），我在倫敦科學博物館接種了第一劑COVID-19疫苗。 我非常感謝參與推廣的每個人—感謝你們所做的一切。」至於威廉王子則於本月十八日接種首劑疫苗。女皇伊利沙伯二世則早於今年一月接種首劑疫苗。皇儲查理斯及夫人卡米拉也相繼在本年二月接種。英國目前累計有逾三千九百萬人、即佔逾七成成年人已打了至少一劑疫苗。



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