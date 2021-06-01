  • 2021年6月1日 星期二
  • 27º
  • 92%
熱門： 疫苗抽獎賞你遊香港居屋胡雅文

日報新聞 > 國際

北韓官媒抨美廢除《美韓導彈指南》

2021-06-01 列印
　　美國南韓領導峰會後，美國宣佈廢除限制南韓研發彈道導彈射程不得超過八百公里的《美韓導彈指南》。北韓官媒朝中社周一即「發炮」，譴責美國赤裸裸地暴露出其好戰的對朝政策及雙重標準，要求全面終止這項導彈指南。

　　朝中社刊登國際事務評論家金明哲的文章，指責美國「儘管口頭上說要進行對話，但卻醉心於對抗」。他指終止《美韓導彈指南》讓人清楚地看到到底是誰在加劇朝鮮半島緊張局勢。文中更指，美韓明確表明攻朝野心，今後沒有任何依據譴責朝鮮加強防禦。他強調，北韓的目標是美國而非南韓，將採取「以強對強、以善對善」的對等原則反擊美方。



　　有分析指，朝鮮以評論員發文是想為外交活動留餘地。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd