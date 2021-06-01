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英首相夫人婚紗 同款網上迅售罄

2021-06-01 列印
英首相夫人婚紗 同款網上迅售罄
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　　英國首相約翰遜上周六與未婚妻西蒙茲秘密完婚。從婚照可見，約翰遜與西蒙茲相視而笑（見圖）。西蒙茲的婚紗由希臘設計師Christos Costarellos設計，採用傳統的希臘花紋，由層層疊疊的象牙色薄紗及大量絲綢織成，格紋飾邊和手工剪裁的繩索花邊貼花是其標誌。價值二千八百七十英鎊（約三萬一千五百八十五港元）。該款婚紗即成民眾網上搶購的目標，一天內已售罄。





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