  • 2021年6月2日 星期三
  • 27º
  • 88%
熱門： 疫苗抽獎賞你遊香港居屋胡雅文

日報新聞 > 國際

牛頓手寫筆記估值逾900萬

2021-06-02 列印
牛頓手寫筆記估值逾900萬
Previous Next

　　佳士得拍賣行將於七月八日在倫敦拍賣英國已故物理學家牛頓的手寫筆記，估值六十萬至九十萬英鎊（六百六十萬至九百九十一萬港元）。報道指，今次拍賣的筆記長一頁半，包括牛頓為其經典著作《自然哲學的數學原理》（Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica）的紀綠修訂，是關於該部著作的第二版。據報，這份筆記也包含蘇格蘭數學家兼天文物學家格雷戈里（David Gregory）的評論及圖解。

　　《自然哲學的數學原理》一書於一六八七年出版，牛頓在書中提出了三大運動定律，奠下經典力學的基礎，以及提出萬有引力定律，並以數學推導出開普勒三定律，標誌物理學進入新紀元。《自然哲學的數學原理》初版於二○一六年的最終成交價高達三百七十二萬美元（約二千八百八十二萬港元），成為史上最昂貴的科學書籍。





想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd