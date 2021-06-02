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印民深信「5G播新冠論」 逾20座網絡基地台遭破壞

2021-06-02 列印
　　印度疫情雖漸緩和，不過每日確診個案依然很多。近日印度民間又有消息指，電信網絡和5G測試會散播病毒。據報，至今已逾二十座通訊網絡基地台被破壞。印度成為繼美、英後，再有成為有「5G播毒論」影響，出現網絡基地破壞行為的國家。當地電信部發聲明澄清，指通訊網絡及5G技術與新冠肺炎無關，呼籲民眾不要誤信假消息。據印媒上周四報道指，民間不斷有「電信網絡會播毒」的假消息傳出，引起民眾恐慌，更有民眾前往破壞通訊網絡的基地台，旁遮普邦（Punjab）在過去的三周至少有二十座基地台遭到破壞，嚴重影響當地的通訊網絡。更甚是因民眾強烈反對，連基地台的維修工作亦陷入了困境。





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