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東奧首團外國選手入境　選手簽風險同意書惹議

2021-06-02 列印
　　日本東京奧運在疫下繼續舉行，澳洲女子壘球代表團約三十人昨天抵日，是本年首個到達的東京奧運外國選手團入境日本。不過有報道指，參加東京奧運的選手都被要求簽署同意書，就感染新型冠狀病毒責任自負，引起爭議。國際奧委會解釋，做法是「標準的慣例」，強調令選手知道潛在風險很重要。

  報道指，澳洲女子壘球代表團內全部人已完成接種疫苗，檢疫完會直接去群馬縣太田市集訓，預計會同十二支當地隊伍打練習賽。團員每天要做檢測，只可來回酒店與練習場地，在酒店內要避免與房客接觸，使用專用樓層同餐廳。





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