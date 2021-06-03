昂山疑被軍方送到不明地點

自緬甸發生軍事政變以來，前國務資政昂山素姬和前總統溫敏一直被軍方控制。不過，周一民族團結政府（National Unity Government）發聲明指「從可靠的消息來源獲悉，溫敏總統和國務資政昂山素姬已被轉送到另一個不明地點」。而兩人的代表律師就重申，對昂山的安全表示憂慮。彭博社報道，民族團結政府周一發聲明指，由可靠的消息來源得悉，溫敏總統和國務資政昂山素姬已被轉移至另一個不明地點。兩人的律師團隊負責人金蒙紹（Khin Maung Zaw）表示，昂山上月首次親身出庭應訊時，她開庭前曾告訴律師，她在前一晚被轉移到一個陌生的地方。金蒙紹透露，庭審結束後「律師與昂山素姬完全沒有聯繫」，強調從她被控制的第一天起就非常擔心她的安全，「這種擔憂仍然存在」。昂山目前她被控六項刑事罪名，包括侵犯國家機密和煽惑動亂。