  • 2021年6月3日 星期四
  • 33º
  • 65%
熱門： 昂船洲打針優惠凱滙清零回港易

日報新聞 > 國際

國際太空站機械臂　 遭太空垃圾撞穿窿

2021-06-03 列印
國際太空站機械臂　 遭太空垃圾撞穿窿
Previous Next

　　太空垃圾成為近年發展太空的一大障礙。美國太空總署指，國際太空站上一條機械臂，於上月十二日的檢查中發現遭太空垃圾擊中受損。據悉，機械臂出現一個小洞，但並未影響到太空站的運作，或傷及站上的七名太空人。報道指，這次受損的是加拿大機械臂 Canadarm2，暫時未悉擊中機械臂的物體是何種太空垃圾和意外發生時間。

　　加拿大太空總署指，雖然破了一個小洞，但對機械臂的性能暫時未有影響。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd