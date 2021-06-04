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戴安娜經典婚紗肯辛頓宮展出

2021-06-04 列印
■英國已故儲妃戴安娜大婚時所穿的婚紗，將在其故居展覽。美聯社
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　　英國已故儲妃戴安娜四十年前與皇儲查理斯舉行大婚時所穿的一襲婚紗，被譽為婚史上的經典。據肯辛頓宮方面宣佈，婚紗將在她的故居、倫敦肯辛頓宮內展覽。

　　戴安娜一九八一年七月嫁給查理斯時，就是穿著這襲由大衛及伊利沙伯‧伊曼紐爾設計的婚紗，進入倫敦聖保羅大教堂。



　　婚紗長達七點六米（約十五呎）的拖尾霸佔了聖保羅大教堂幾乎整條中間通道，令人留下深刻印象。

　　《Royal Style in the Making》展覽的主辦單位指，這是「婚紗歷史上最著名的一襲婚紗」。本年七月一日正值戴安娜六十歲冥壽。她的兩名兒子威廉和哈里同意借出這襲婚紗，公開展出。展覽會當地時間周四（六月三日）開幕，展期至明年一月二日。

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