戴安娜經典婚紗肯辛頓宮展出

戴安娜一九八一年七月嫁給查理斯時，就是穿著這襲由大衛及伊利沙伯‧伊曼紐爾設計的婚紗，進入倫敦聖保羅大教堂。
婚紗長達七點六米（約十五呎）的拖尾霸佔了聖保羅大教堂幾乎整條中間通道，令人留下深刻印象。
《Royal Style in the Making》展覽的主辦單位指，這是「婚紗歷史上最著名的一襲婚紗」。本年七月一日正值戴安娜六十歲冥壽。她的兩名兒子威廉和哈里同意借出這襲婚紗，公開展出。展覽會當地時間周四（六月三日）開幕，展期至明年一月二日。
打齊兩針新冠疫苗，即可參加本港商界歷來最大規模的抽獎。香港總商會公佈大抽獎活動，來自會員公司的獎品，總值約二千萬港元。華懋集團亦透過大抽獎，向打針市民送出酒店住宿、餐飲、現金券等，總值二千萬元。國泰航...
2021-06-04
隨着俄美峰會月中舉行，原本已緊張的中美關係更雪上加霜，繼周三美國戰機迫近台海及南海外，周四再有一架美軍偵察機飛入中方劃設的東海防空識別區，並在沿海地區抵近偵察。有台媒指出，美軍偵察機在中國沿海地區「來...
2021-06-04
英國已故儲妃戴安娜四十年前與皇儲查理斯舉行大婚時所穿的一襲婚紗，被譽為婚史上的經典。據肯辛頓宮方面宣佈，婚紗將在她的故居、倫敦肯辛頓宮內展覽。 戴安娜一九八一年七月嫁給查理斯時，就是穿著這襲由大衛及伊...
2021-06-04
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，並獲用家承接，香港置業區域營業董事范文濤表示，將軍澳清水灣半島8座高層F室，面積526方呎，兩房間隔，望山景，原叫價888萬，議價後以808萬沽出，呎價15...
2021-06-04
美國就業數據向好，但無助美股表現，三大指數周四早段個別發展，杜指曾升65點報34665點；納指跌207點報13548點；標指曾跌40點報4167點。 美國經濟數據向好，上周首次申領失業救濟人數...
2021-06-04
巴西接辦今夏美洲國家盃卻飽受批評，更有聲音要求森巴射手尼馬拉隊罷踢。習慣受壓的尼馬勢率領國家隊周五世界盃南美洲區外圍賽主場擊退厄瓜多爾，以一場勝仗來安撫民心，乘機將各界視線帶回球場裏，主勝無問題。（香港時間周六早上8:30開賽） 自從南美洲足協周一公佈巴西接替阿根廷和哥倫比亞主辦今屆美洲盃，國內外批評聲不斷，連累國家隊。該國參議員卡希路斯更要求尼馬帶隊罷踢美洲盃：「當尼馬的親朋戚友因肺炎死亡，疫苗又不足夠時，沒有理由支持他參賽。」 巴西主勝有把「厄」 幸而，尼馬無論在國家隊和巴黎聖日耳門都習慣承受壓力，巴西教練迪堤有信心他可領軍奏捷：「他成熟了許多，現在是一個能夠獨當一面、...
2021-06-04
若不想跟一大團人同遊，Jetour捷旅同樣備有私人本地遊行程可供選擇，有專業領隊領遊及商務客車全程接送，可讓三五知己或舉家開心暢遊。當中的「太平山街漫步散策」半天遊，除會前往中西區海濱長廊，又會到訪東...
2021-06-01
做演員投入感情難，抽離一樣唔易，壓力有時會大到爆晒煲！馮盈盈最近參加《好聲好戲》，為劇集《巴不得媽媽》配音時喊到豬頭咁，不但得唔到原本演該角的汪阿姐歡心，指她用錯感情，評判王祖藍更狠批「我好擔心你適唔...
2021-06-04
《英雄聯盟》、《傳說對決》、《特戰英豪》這些名字，對有玩電子遊戲的讀者應該不陌生。但除了自己在家獨樂樂，或者與朋友三五成群參與，專業化的電子競技日漸普及，成為高速增長的產業。Talon Esports...
2021-06-04
隨本港新冠疫情逐漸放緩，香港馬會將於短期內決定下月舉行「香港賽馬會冠軍人馬頒獎禮」的形式。這項馬季煞科前的盛事，過往都會選址在酒店宴會廳舉行，去季則受疫情影響，改於沙田馬場以線上轉播形式頒獎。據知馬會暫時比較傾向選址在酒店舉行，但傳統在頒獎禮前舉行的酒會和晚宴則會取消，只集中辦好頒獎環節，以達到典禮以表揚得獎者的目的。 馬場浮世繪
2021-06-04