美男童售珍藏閃卡籌款醫愛犬 Pokemon送禮表揚窩心善舉

美國一名八歲男童克萊曼為救愛犬，不惜變賣自己最心愛的卡通人物寵物小精靈（Pokemon卡）閃卡籌錢。事件傳出後，獲不少有心人士的捐款，不但成功救狗狗，剩餘的捐款還用作愛狗將來的疫苗費，更可幫助社區其他病狗。最後克萊曼更意外獲得寵物小精靈公司送一套限量版的稀有寵物小精靈閃卡，以表揚其窩心舉動。事件的幕後功臣是克萊曼的媽媽，因為她將克萊曼在街頭上賣卡片救狗的照片分享於眾籌網站，最終眾籌得逾五千美元（約三萬八千多港元）的善款。據報，原本她只希望可籌得八百美元（約六千二百多港元），不過反應熱烈，媽媽指「剩餘的捐款會用作愛犬將來的疫苗費用及幫助社區其他生病狗隻」。