太空總署宣佈 進行兩項金星探索任務

金星是太陽系八大行星中，距離地球最近，同時同處於太陽系宜居帶中的一個類地行星。美國太空總署周三宣佈，將進行兩項探索金星的任務。該兩次探索目的是研究為何同處宜居帶的地球有生物存在，而金星就一片荒蕪及不宜居。太空總署新任署長尼爾森表示：「這兩項探索任務，是要了解金星為何會變成一個火爐般的世界，其表面甚至可以把鉛燒熔掉。科學界將有機會研究這個我們已經三十多年沒有探索過的行星。」據太空總署公佈，其中一項探索任務命名為「DAVINCI+」，主要是蒐集金星大氣層內成份及演化；以及金星是否曾有海洋的可能；另一「VERITAS」，將會從軌道上繪製金星表面的地圖、並追查金星的地緣歷史。探索計劃獲得太空總署旗下的「發現計劃」撥款大約五億美元資助，預計於二○二八年至二○三O年間進行。