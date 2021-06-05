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佛州少男少女與警駁火近半小時

2021-06-05 列印
　　美國佛羅里達州發生一宗令人震驚的槍擊交火事件。一名十四歲女童和一名十二歲男童周二逃離沃盧夏縣的兒童之家後，闖進民宅並偷取屋內的AK47步槍與到場的警察駁火近半小時。最終，女童中槍被制服，男童亦投降。除女童中槍受傷但目前已無大礙，而男童及警員則無礙。 報道指，兩人將被控一級企圖謀殺和持械爆竊。

　　佛州瓦路西亞郡警長辦公室的聲明指，這宗案件發生在周二（六月一日）晚間，兩名來自佛州聯合衛理公會兒童之家的少年，他們逃離數小時後擅闖民宅，附近民眾因聽到玻璃被打破而報警。



　　據了解，他們在屋內找到一把AK-47跟一把散彈鎗，雙方三十五分鐘內共駁火四次。

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