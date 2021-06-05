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SpaceX載「最強生物」上太空

2021-06-05 列印
　　美國民營太空公司SpaceX於當地周四下午一時二十九分從美國太空總署位於佛羅里達州甘迺迪航太中心成功將「地表最強生物」水熊蟲（Tardigrades）及短尾魷魚（Bobtail squid）送上太空。據報，兩項生物是作研究之用，於連同補給物資一同至國際太空站。

　　報道指，這次一共帶了五千隻水熊蟲，及一百二十八隻會發光的短尾魷魚。



　　「地表最強生物」水熊蟲，身長不足一毫米，不過可在極高溫及極寒環境存活，能抗輻射、抗缺水等，被指是最適合帶往外太空的生物之一。研究人員想藉了解水熊蟲如何在這些環境生存和繁殖，並學習其反應機制，以應用在保護太空人。

　　短尾魷魚其實是一種發光細菌的宿主，研究人員希望用短尾魷魚釐清動物體內的微生物對太空飛行的反應。由於微生物是動物組織正常發育、維持健康扮演極為重要的角色。



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