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北大西洋露脊鯨瀕滅絕

2021-06-05 列印
　　美國科學期刊 《當代生物學》中有研究，指極度瀕危的北大西洋露脊鯨身長平均比二十年前短約三米，整體健康狀況遠比南露脊鯨更惡劣。目前北大西洋露脊鯨只剩下約三百五十六條，較二○一○年的五百條顯著減少。專家警告，如人類不介入，牠們可能會在二十年內消失。

　　研究是由九名海洋生物學學者聯合發表的，文中指北大西洋露脊鯨身 過去平均長度為四十六米，但現在平均只有四十三米，體重亦比起體型相近的南露脊鯨少了四噸半。研究指，體型不夠大，令北大西洋露脊鯨無法照顧幼鯨甚至懷孕。



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