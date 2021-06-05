  • 2021年6月5日 星期六
  • 26º
  • 80%
熱門： 六四鄒幸彤港大醫科生打針移民

日報新聞 > 國際

美第一夫人踩單車慶生

2021-06-05 列印
　　周四是美國第一夫人吉爾的七十歲生辰。美國總統拜登放下工事，陪伴夫人吉爾到郊外踏單車慶祝。據報，兩夫婦在數名特工人員陪同下，在特拉華州家鄉大屋附近的山徑踏了八點四公里單車，拜登將於周五返回白宮。

　　從照片所見，他們都戴了頭盔，卻沒有戴口罩。在途中，有相遇居民向他們喝采及祝賀吉爾生日快樂。吉爾笑回感謝。吉爾的發言人指，兩夫婦只是在大屋內靜靜地度過，沒有邀請其他家人與朋友來慶祝。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd