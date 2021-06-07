  • 2021年6月7日 星期一
  • 28º
  • 85%
熱門： 奧斯卡反修例消費券混凝土廠曾志偉

日報新聞 > 國際

韓設計師發明「第三眼」

2021-06-07 列印
        韓國一名工業設計師開發出稱為「第三隻眼」的機械眼球，低頭族將此眼球戴在額頭上後，若前方出現障礙物，就會發出警告聲。 他希望藉此諷刺性解決方案，警告人們手機成癮問題。

　　據「第三隻眼」設計師、二十八歲的彭閔旭（Paeng Min-wook，音譯）表示：「因為我們的眼睛無法離開手機，所以未來將需要多一隻眼睛。」



　　彭閔旭示範如何使用此裝置時，引起不少路人的注目。他本人稱：「這是未來人類有三隻眼睛的模樣。」不過路人表示：「我覺得他看起來像是額頭上有一隻眼睛的外星人。最近有許多年輕人可能因為邊走路邊使用手機而發生意外，這個發明對他們是好事。」

　　彭閔旭指他藉由提出這個諷刺的解決方案，希望人們了解手機成癮的嚴重性，並「反省自己」。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd