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哈里與梅根誕女兒 取名Lilibet Diana向女皇及戴妃致敬

2021-06-07 列印
  發言人證實，英國哈里王子和梅根的女兒已出生。梅根在當地時間六月四日上午十一點四十分，生下重量為七磅十一安士的女兒，取名為「Lilibet Diana Mountbatten-Windsor」，Lilibet這個名字來自曾祖母英女皇伊利沙伯二世的暱稱，而Diana則是用以紀念已故祖母戴安娜皇妃。

  據悉，梅根與女兒母女均平安，目前正由醫生團隊照顧，在家中休息。

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