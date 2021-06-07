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蘋果員工聯署不滿增上班日數

2021-06-07 列印
　　美國蘋果公司行政總裁庫克近日發信通知員工，九月份開始須回到辦公室上班，每周最少三天。許多員工不滿有關安排，致函庫克要求滿足員工在家工作的需要，並尋求其他員工連署。

  信件最初由約八十名員工撰寫，稱希望藉此機會在同事中傳達日益增加的擔憂，指蘋果的調動政策以及溝通方式，已經迫使一些同事辭職。



　　蘋果不鼓勵員工在家工作，現在已放鬆限制。現時Twitter以及facebook的員工可永遠在家工作。
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