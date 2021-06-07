特朗普要求中國賠78萬億給全世界

美國前總統特朗普上周六在州共和黨大會上發表演說，嚴厲抨擊美國傳染病學專家福奇對新冠疫情的處理，並要求中國就當初處理疫情不力，賠償十萬億美元（七十八萬億港元）給美國及全世界。這是特朗計劃今夏進行的一連串演說活動的第一場。特朗普再次成為閃光燈焦點，他在演說中指出，自從自己卸任後，美國已在「我們眼前被摧毀」。他稱：「美國的生存有賴我們在每一個層面選出共和黨人，就由明年的國會中期選舉開始。」批福奇處理疫情不力特朗普的疫情處理成去年大選中其中一個敗因，現在他要求中國就疫情對美國和全世界賠償十萬億美元；又指控福奇在關於中國武漢的大部份議題都是錯的，形容福奇「不是一個偉大的醫生，而是個偉大的推動者」。另有報道指，特朗普正考慮以迂迴方式重奪總統之職，先爭取擔任眾議院議長再伺機彈劾總統拜登。不過，眾議院議長是總統職位第三順位繼承人，因此就算拜登下台，仍有副總統賀錦麗。