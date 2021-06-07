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薩爾瓦多料將比特幣 為法定貨幣與美元同級

2021-06-07 列印
薩爾瓦多料將比特幣 為法定貨幣與美元同級
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　　中美洲國家薩爾瓦多尋求立法，成為全球首個將比特幣及美元一同作為法定貨幣的主權國家。據薩爾瓦多總統布克利宣佈，未來一周會向國會提交有關法案，又指將與數碼錢包公司Strike合作，用比特幣技術，建設薩爾瓦多的現代金融基礎設施。由於布克利所屬的政黨控制國會，因此法案很大機會獲得通過。薩爾瓦多是以現金為主的經濟體，約七成民眾無銀行帳戶或信用卡，匯款回國的費用佔薩爾瓦多國內生產總值兩成以上。



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