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以國拘巴人抗爭標誌性人物

2021-06-08 列印
■一對孿生兄妹被視為巴人抗爭標誌性人物。網上圖片
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　　東耶路撒冷的巴人抗爭標誌性人物被捕。以色列保安部隊周日拘捕了一對巴勒斯坦孿生兄妹，指他們參與近期的動亂。

　　東耶路撒冷的猶太逼遷問題，除了造成區內騷亂，更導致早前的以、巴大規模軍事衝突。而這對孿生兄妹一直積極參與騷亂，被視為標誌性人物。



　　以色列保安部首先拘捕了女子穆納‧埃爾庫爾德（Muna el-Kurd）。之後，她的孿生哥哥穆罕默德‧埃爾庫爾德（Mohammed El-Kurd）也收到傳票，並主動前往一間警署自首。

　　消息傳出後，數十名支持者在耶路撒冷一間警署外聚集抗議。他們更指，以、巴停火無阻以方繼續打壓巴人。據悉，穆納接受問話後已獲釋，但穆罕默德仍然被扣留。

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