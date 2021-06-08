常玉油畫《群馬》 2.5億成交創新高　

中國已故旅法畫家常玉的油畫《群馬》，六月五日晚上在北京拍賣會上以二億零七百萬元人民幣（約二億五千一百萬港元）成交，超越本年以一億七千多萬港元成交的「八尾金魚」，創下常玉動物系列作品最高拍賣成交紀錄，也刷新常玉在中國拍賣成交金額的個人紀錄。這件常玉作品《群馬》，是藝術家一九三二年參加第四十三屆獨立沙龍展覽的作品，也是他早年唯一被報道的曠世之作。常玉生前作品幾乎沒有受到中國畫壇的重視，直到二○一九年開始，常玉藝術的影響力爆發。二○二○年被稱為「常玉天下」，全年最貴的十件中國油畫，常玉一人獨佔其六。有評論指，常玉已逐漸取代趙無極成為當前亞洲市場最炙手可熱的藝術家。