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匈牙利推遲建復旦分校 中方斥政客煽動對立

2021-06-08 列印
　　匈牙利爆萬人上街抗議上海復旦大學建分校後，據報匈牙利當局將推遲建校計劃。中國駐匈牙利大使館則譴責布達佩斯部份政客發表錯誤言論，煽動對立和敵視情緒。中國外交部呼籲，有關人士客觀理性看待事件。

　　當地傳媒周日引述匈牙利總理幕僚長古亞什稱，復旦分校還未進入計劃階段；即使有計劃，亦會於二〇二三年舉行全民公投決定。有分析指，當局似乎有意「轉軚」。



　　中國外交部指︰「希望匈牙利有關人士保持容觀、理性、科學的態度，避免將中匈之間正常的人文交流政治化、污名化，維護好兩國友好合作的大局。」

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