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美與盟友商應對北京冬奧方式

2021-06-09 列印
布林肯
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　　中美關係緊張持續。美國國務卿布林肯表示，美方與盟友正密切磋商，討論應對明年北京冬奧的共同做法。預計本周內會就應對行動公佈更多詳情。

  布林肯表示，美方與盟友採取統一立場，比美國單獨行動的效果好得多。一直以來，美國都有聲音要求美方要以抵制北京冬奧，作為中方被指在新疆侵犯人權的回應，拜登政府一直拒絕就杯葛行動表態。





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