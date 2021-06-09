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與民眾握手　馬克龍突遭男子掌摑

2021-06-09 列印
　　法國總統馬克龍為了解新冠疫情後生活是否逐漸恢復正常，在德龍區與餐廳業者和學生交流。根據社交媒體流傳的影片，馬克龍走向站在金屬柵欄後的人群，伸手與一名戴口罩男子握手，男子大喊「馬克龍下台」後，突然賞了馬克龍一巴掌。

　　馬克龍隨扈迅速將那名男子壓制在地，並將馬克龍帶離。BFM電視台（BFM TV）和RMC電台報道，有兩人因涉及此事件被捕。馬克龍其後似乎未受影響，留在現場繼續與鄰近民眾握手。

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