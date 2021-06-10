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外交部抨美《創新及競爭法》　渲染中國威脅論

2021-06-10 列印
■美國國會參議院周二通過《美國創新及競爭法》抗來自中國的競爭。美聯社
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　　美國國會參議院周二通過《美國創新及競爭法》，以於美的科學、科技相關工作上投放逾二千億美元（約一萬五千六百億港元），以抗來自中國的競爭。中國外交部發言人汪文斌指，中方堅決反對法案，認為歪曲事實，渲染中國威脅論。

　　報道指，《美國創新及競爭法》議案有十九位共和黨參議員聯同四十九位民主黨議員投贊成票。民主黨陣營中，只有佛蒙特州資深參議員桑德斯投了反對票。



　　中國外交部發言人汪文斌表示，美國怎樣發展及提升競爭力，是美國自己的事。中方堅決反對美方將中國當假想敵，認為美國最大威脅是自己，敦促美方端正心態，停止推進議案。

　　據報，議案下一步還要等候眾議院辯論和表決，之後再上交總統簽署後，方成正式法例。



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