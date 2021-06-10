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奧克蘭取代維也納 成全球最宜居城市

2021-06-10 列印
　　美國的《經濟學人》智庫公佈本年全球最宜居城市排名，紐西蘭最大城市奧克蘭成功擊敗多年的首位奧地利的維也納，成為全球最宜居城市首位。《經濟學人》指，疫情對排名影響非常大，又讚揚紐西蘭嚴格的封城措施成功遏制疫情，令疫下重啟後民眾生活如常。本年的第二位是日本大阪，第三位是澳洲阿德萊德。其餘排名首十位的城市，大部份是亞太地區，包括紐西蘭、澳洲和日本。

　　因應疫情影響歐洲的宜居城市排名遭滑鐵盧。《經濟學人》指，大部份城市的宜居程度都較疫情前減少，排名下降幅度最大的前十位城市，有八個都來自歐，二○一八年起蟬聯最宜居城市首位的維也納，今年排名急跌至第十二位。



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