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哈里為女兒改名否認無徵詢女皇

2021-06-11 列印
哈里為女兒改名否認無徵詢女皇
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　　英國哈里王子的夫人梅根早前誕下女兒，兩人宣佈為愛女取名莉莉貝特．戴安娜．蒙巴頓．溫莎，向女皇以及已故戴安娜皇妃致敬。英國廣播公司（BBC）引述一名不具名皇室消息人士報道，兩人事先並無徵詢過女皇的意見。然而哈里夫婦指報道不實，堅稱第一時間通知女皇，威脅要對BBC採取法律行動，指BBC誹謗。

指BBC報道誹謗



　　早前BBC皇室記者戴蒙德引述資深白金漢宮人士指，女皇事前並未獲得徵詢。不過消息曝光後九十分鐘，哈里隨即透過梅根密友斯科比發表聲明，表示女皇是他們女兒上周五誕生後第一個通知的人，還說如果沒有女皇支持，夫妻倆絕對不會用女皇小名來給女兒取名字。哈里夫婦揚言對BBC的報道「採取法律行動」。

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