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英女皇溫莎堡種玫瑰紀念亡夫

2021-06-11 列印
■皇家園藝協會會長（右）上周將玫瑰幼苗送給英女皇。美聯社
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　　已故菲臘親王百歲誕辰期間，英女皇伊利沙伯二世收到一株名為「愛丁堡公爵玫瑰」，她將玫瑰種在菲臘親王生前故居溫莎堡，以此作紀念。

　　皇家園藝協會會長上周將玫瑰幼苗送予英女皇，這盆「愛丁堡公爵玫瑰」是為紀念他而特別培植，將開出深粉紅色的花。玫瑰目前已由專人種下，收成之花將出售，並為菲臘親王創立的愛丁堡獎勵計劃籌款。





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