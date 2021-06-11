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國家地理學會承認 南冰洋為世界五大洋之一

2021-06-11 列印
　　美國國家地理學會（National Geographic）在本月八日的「世界海洋日」宣佈，正式承認南冰洋（Southern Ocean，又稱南大洋）為地球第五大洋。國家地理學會希望透過新的認可使大眾正視，將有助於保護的工作。

  據了解由於流經南極洲環流的水，溫度正逐漸升高，因此保護工作逼在眉睫。美國國家地理學會指，自一九一五年學會已確認世上有四大洋，包括大西洋、太平洋、印度洋和北冰洋。從世界海洋日起，南冰洋將成為第五大洋。



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