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昂山被指濫用土地 面對新貪污罪名

2021-06-11 列印
■昂山素姬面對新貪污罪名。美聯社
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　　緬甸局勢仍然嚴峻，緬甸國營傳媒報道，自今年二月一日軍方政變奪權後一直被扣押的國務資政昂山素姬，面對新的貪污罪名，包括濫用土地、收受十一公斤黃金及六十萬美元（四百六十五萬港元）現金。軍方控制的《緬甸全球新光報》引述反貪污委員會說，新指控昂山素姬擔任「杜慶芝基金會」（Daw Khin Kyi Foundation）主席期間，被指和另外三人有濫用土地，及數宗濫用權力和收受賄賂行為。檢方評估，昂山涉腐造成一百九十億緬元（八千九百零八萬港元）損失。據悉，她早前亦被指控收受金錢和黃金。倘罪名成她最高將被判入獄十五年。 該案聆訊將於下周一展開。



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