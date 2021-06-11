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金正恩明顯消瘦 健康狀況再受關注

2021-06-11 列印
　　北韓領導人金正恩的健康一直備受外界關注。官媒周二發佈金正恩難得亮相的畫面，外媒發現，近一月沒露面的金正恩消瘦了不少。南韓情報機構去年十一月表示，金正恩體重估計為一百四十公斤。目前明顯消瘦，無法判斷他是因為生病導致體重變輕，還是出於健康理由自行減肥。由於他煙癮很重，加上體重超標，且有家族心臟病史，健康狀況引發揣測。

　　早前南韓情報機構曾表示，金正恩自二○一一年上台以來胖了大約五十公斤。



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