  • 2021年6月12日 星期六
  • 27º
  • 95%
熱門： 九展周庭港姐李丞責打針優惠

日報新聞 > 國際

聯合國再促請緬甸 停止暴力對付兒童

2021-06-12 列印
　　緬甸局勢仍然膠着。繼東盟與緬甸軍政府的會談後，聯合國再促請緬甸軍方停止暴力對付兒童。另外，國務資政昂山素姬被加控受賂及濫用土地等新罪名，其代表律師就形容控罪「荒唐」。聯合國兒童基金指，自軍方控制政府以來 ，已有五十六名孩子，據報已被安全部隊殺害。此外，關於昂山素姬被加控的濫用職權、收受賄賂罪，她的律師就回應，形容控罪荒唐。官媒早前指，七十五歲的昂山素姬成立的慈善基金會濫用土地，並收取六十萬美元賄款和十一公斤多的黃金。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd