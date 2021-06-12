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「兜巴星」馬克龍 涉事男子囚四月

2021-06-12 列印
　　法國總統馬克龍日前被男子塔雷爾掌摑，周四塔雷爾在法國東南部德龍省瓦朗斯出庭受審，檢方形容其掌摑馬克龍的行為是「絕對不可接受」。他被判入獄十八個月，緩刑十四個月，實際入獄四個月。法國檢方形容塔雷爾掌摑馬克龍的行為「絕對不可接受」，為「蓄意的暴力行為」。根據法媒指，他將在瓦朗斯當地監獄囚禁四個月，同時五年內禁持武器，被剝奪公民權利三年，還要在未來兩年接受心理治療。據報，現年二十八歲的塔雷爾出庭受審時表示，支持「黃背心」運動，不滿馬克龍令法國衰落。



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