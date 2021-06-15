美俄峰會料談中國影響力

上任後首度出訪的美國總統拜登，參加英國舉行的七大工業國集團（G7）峰會後，周日飛抵比利時首都布魯塞爾，將出席北約及歐盟峰會，以及與土耳其總統埃爾多安會晤；周三再轉至瑞士日內瓦，與俄羅斯總統普京舉行會談。俄羅斯總統普京則指，如俄美兩國可就交換網絡罪犯達成協議，美方同意向俄方移交網絡罪犯，莫斯科也將準備向華盛頓引渡這些罪犯。拜登希望，在北約峰會中展現出美國將重新恢復被前總統特朗普打斷在北約的領導地位。峰會期間，也可能討論太空、網絡虛擬世界、以及中國日增的影響力等議題。預料還將通過一項行為準則，以結束因美方決定撤出阿富汗及土耳其對敍利亞和利比亞進行軍事干預所造成的緊張局勢。據拜登的國家安全顧問蘇利文表示，公報上有關中國的部份將是明確、坦率且直接的。而早前法國總統馬克龍表示，中國議題不應出現在有關大西洋的討論中，認為中國不在大西洋周邊。