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昂山素姬被控多罪開審

2021-06-15 列印
昂山素姬被控多罪開審
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　　緬甸國務資政昂山素姬近日被控的多項罪名，軍方法院周一首先審理她關於違反防疫法及非法進口無線電對講機的罪名，預料聆訊要持續至七月底。其餘控罪包括貪污、意圖煽動群眾、違反政府機密法及防疫規定等。

　　昂山素姬的律師團隊否認她有任何不法行為，首席律師金蒙紹還說，最近一波貪腐指控「很荒謬」。



　　緬甸多地都有反對軍政府及支持國務資政昂山素姬的示威。據人權團體「緬甸援助政治犯協會」表示，緬甸安全部隊自政變以來，已在鎮壓示威的過程中殺害至少八百六十二人。但軍政府認為這個數字有問題。



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