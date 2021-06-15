《祈》洛神水中舞 驚艷全國

「台上一分鐘，台下十年功！」河南衞視日前播出中國節日系列之端午節特別節目《端午奇妙遊》，當中單元之一的《洛神水賦》（原名《祈》）舞者化身中國神話「洛神」於水中跳舞，驚艷全國，舞者一夕爆紅。就連外交部發言人華春瑩也在社交網Twitter大讚，指水中舞美得難以置信。片長約一分五十秒的《祈》先後經歷三次拍攝，舞者要在水中泡了二十六個小時才拍攝完成。據報，舞者由受訓十年的廣州花式游泳隊成員何灝浩扮演，她每日要在水深約四米半的水池拍攝約八小時，每次閉氣五十秒到一分鐘，一日要拍逾二百條素材，才成為觀眾眼前的飄逸的洛神。最終「洛神」如「嫦娥奔月」一般，翩若驚鴻，身姿若仙在水中舞動。影片播出，何灝浩的微博私信由每日最多二十條，兩天內暴增至超過二十一萬條，部份內容更感動得她哭出來，對努力得到外界認可，會繼續堅持水中舞藝術的動力。