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東奧延續派安全套傳統 日本國民怒吼：真的瘋了！

2021-06-15 列印
■日本疫情仍未緩和，已禁止奧運選手行握手禮。美聯社
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　　自一九八八年的漢城奧運起，為宣揚安全性行為及預防愛滋病，有免費在奧運選手村派發安全套的傳統。而日本東京奧運早近指將繼續延續傳統。消息一出，日本民眾憤怒爆發。日方宣佈因應疫情，日本奧組委要求運動員把安全套帶回本國使用，確保運動員在奧運村期間保持社交距離。報道指，本屆共涉及派發十五萬個安全套，日本奧委會正研究更改派發方式，可能在選手離開選手村時才派發。

　　《東京體育》早前引述日本民眾指：「東京奧運真瘋了！奧運村難道將上演酒肉池林的亂交派對嗎？」有民眾更表示：「人民憤怒已超過極限，照這樣發展下去，日本這個國家有可能毀滅。」





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