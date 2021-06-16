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緬甸駐聯合國大使　 籲採「有效集體措施」

2021-06-16 列印
覺莫敦
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　　緬甸動亂持續。據緬甸非牟利人權團體「援助政治犯協會」數據，緬甸安全部隊在鎮壓示威者期間，至少殺害八百六十二人。而自軍方政變後遭撤職但一直拒絕離職的緬甸駐聯合國大使覺莫敦，呼籲聯合國對緬甸軍政府採取「有效的集體措施」。覺莫敦致聯合國信件中指，當務之急是國際社會採取有效的集體措施，以避免任何可能的反人道罪行，以及潛在的區域人道危機發生。他表示，在政變後缺乏有力的國際回應，助長了對反政變示威者的致命鎮壓。據悉，相關信件的日期為五月二十八日，不過六月十四日聯合國才刊登。



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