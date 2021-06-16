被指發動網絡攻擊 普京：美諸多指控無根據

外界關注美國總統拜登與俄羅斯總統普京周三在瑞士日內瓦舉行首次首腦會談。會前兩人為對方互戴「戴高帽」，拜登形容普京聰明強悍，是位可敬的對手，同時又表明俄方進行有害活動，美方將會回應。普京則形容拜登一生幾乎都奉獻於政治，同時強調美對俄的諸多指控均無真憑實據。拜登被問到如納瓦爾尼於獄中死亡，會否影響美俄關係。他指，事件顯示俄方沒有意圖遵守基本人權。而其中一紅線，他表明是烏克蘭主權與領土的完整。普京雖否認下令毒害納瓦爾尼，但對承諾其活着出獄也沒直接回答。他對被指發動網絡攻擊，就質疑無證據，且指控愈來愈荒謬。普京認為，俄美關係成美國近年國內激烈政治鬥爭的犧牲品，指雙方在一些問題上有分歧或不同的理解，但俄方清楚美方想探討哪些問題，亦都準備好進行討論。