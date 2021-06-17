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日政府倡東奧 入場人數上限一萬

2021-06-17 列印
　　日本傳媒報道，當局正考慮一項准許多達一萬名觀眾、或會場的一半容納者的提案。而奧委會周二公佈最新版的選手須知守則，加從未遵守防疫措施的選手與相關人員的處罰，包括剝奪參賽資格、課以罰金、驅逐出境等。

  共同社引述政府消息人士，菅義偉政府的高官正檢視國內觀眾上限的不同選項，如把國內觀眾人數限制在五千或一萬人，預期在本月就國內觀眾上限作出決定。



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